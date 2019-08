Dieven breken binnen via achterzijde van woning Kristien Bollen

07 augustus 2019

18u56 2

In een leegstaande woning op Genevenne in Diest stelde men dinsdagavond rond 22.30 uur een inbraak vast. De daders braken in langs de achterzijde van de woonst. Het is niet duidelijk of er al dan niet iets gestolen werd.