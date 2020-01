Dieven breken binnen op voetbalclub Kristien Bollen

06 januari 2020

18u40 2

In de burelen van de jeugdwerking van KFC Diest op de Turnhoutsebaan in Diest stelde men zondag rond 11 uur vast dat er ingebroken werd. De daders braken een deur open en doorzochten de kantoren. Het is nog niet duidelijk of er al dan niet iets ontvreemd werd.