Dieven breken binnen in voetbalkantine en gaan er vandoor met geld Kristien Bollen

07 november 2019

15u55 0

In de voetbalkantine langs de Barenbergseweg in Diest kwamen woensdagnamiddag rond 17 uur tot de vaststelling dat er ingebroken was. De daders braken de deur open, doorzochten de kantine en stalen geld. De politie die de feiten vaststelde, onderzoekt de zaak verder.