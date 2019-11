Dieven aan de haal met 11.000 euro, cafébaas zoekt getuigen inbraak Kristien Bollen

05 november 2019

17u50 0 Diest Voor Erik Depooter, eigenaar van café De Kaai in de Zoutstraat in Diest, was het maandagochtend wel hevig schrikken. Hij was ‘s ochtends al even in het café, maar pas toen hij wat later naar zijn bureel ging, merkte dat er iets grondig mis was. Er bleek ingebroken en de dieven gingen aan de haal met een slordige 11.000 euro.

“Rond een uur of zeven was ik al hier, om het leeggoed te sorteren en de frigo’s aan te vullen”, zegt Erik Depooter. “In de zaak zelf was helemaal niets te merken van een inbraak of wat dan ook. Pas nadien, toen ik naar mijn bureau ging, zag ik boven een deur open staan en voelde glas onder mijn voeten kraken. Tja, toen werd alles wel plots duidelijk.”

Camera’s ontweken

De dieven gingen niet gewoon met een grote som geld er van door, de daders wisten verdomd goed hoe ze het alarm en de camera’s konden ontwijken. “Er is een alarmsysteem en camera’s. Daar is helemaal niets op te zien. Blijkbaar moeten ze via het plat dak gekomen zijn wat ook geen sinecure is want dat zijn plastic golfplaten. Uit het bureau namen ze het startgeld van de verschillende kassa’s, het geld van de spaarkassa en geld van de bingo. Nooit is hier zo een groot bedrag aan geld aanwezig, dit was een uitzondering. En net dan breken ze in !

Dat de man ooit zijn geld zal terugzien, is hoogst onwaarschijnlijk. Al hoopt die wel dat toch iemand iets kan gezien hebben. “De feiten hebben zich vermoedelijk voorgedaan tussen 2 en 6 uur maandagochtend. Als er iemand iets verdachts heeft opgemerkt, hoop ik dat die de info doorgeeft aan de politie”, besluit Erik.