Diestse striptekenaar en metal-zanger brengt eerste stripalbum op de markt “Locaties uit mijn stad verwerk ik graag in mijn strips” Dirk Desmet

16 maart 2020

16u31 12 Diest Gunther Theys (54) is gepassioneerd door strips en heeft zijn eerste album op de markt gebracht. Hij vertelt er de verhalen in van politie-inspecteur Van Roy en zijn assistent Sid. In zijn werk verwijst de tekenaar graag naar zijn thuishaven Diest.

“Ik tekende al graag in de kleuterklas bij de nonnekes. De andere kinderen tekenden een bloem of zo maar ik begon al heel jong mensen te tekenen. Een nonnetje vond dat zo leuk dat ze mij stimuleerde om telkens weer een stap verder te gaan. Zij heeft beslist mijn voorliefde voor het tekenen aangewakkerd”, steekt Gunther van wal.

Dat de man dol is op strips bewijzen de bomvolle kasten met allerlei stripboeken in zijn woning. “Als kind werkte mijn moeder bij een kapper. Ik moest vaak met haar mee en dan gingen we eerst naar de krantenwinkel in de buurt en mocht ik een strip kiezen. Mijn vader was dol op Buck Danny en in de winkel vroeg ik dan ook naar die strips, want ik zag er geen in de rekken liggen. De dame haalde een hele stapel van onder haar toonbank, alsof het iets illegaals was. Dat maakte op mij veel indruk. Sindsdien verzamel ik strips en ook vandaag nog kan ik er niet aan weerstaan. Ik heb geen flauw idee hoeveel ik er heb maar het zijn er veel”, lacht Gunther die zich een beetje de erfgenaam voelt van de oudere Vlaamse striptekenaars. “Voor mij geen Amerikaanse comics, ook al zijn die goed getekend. Geef mij maar Suske en Wiske, Jommeke en de andere Kuifjes van bij ons. Alhoewel, als ik er over nadenk ben ik wel beïnvloed door Willy Vandersteen en die werd op zijn beurt geïnspireerd door het werk van de Amerikaanse tekenaar Harold Foster. In zekere zin hebben de Amerikanen dus toch ook een invloed op mijn werk dat ik toch eerder zou omschrijven als ‘old school’. Ik ben trouwens ook een grote fan van reeksen als ‘Alex’ van Jacques Martin en ‘Corto Maltese’ van Hugo Pratt. Al die invloeden zorgen ervoor dat ik zowel humoristische als realistische strips teken”, legt de tekenaar uit.

Muziek als tweede passie

Intussen ligt het eerste album bij de toeristische dienst en binnenkort bij de Standaard Boekhandel. “De reeks heet ‘Van Roy en Sid’ en het eerste nummer ‘The Devils Charm/The Ancient Curse’. In elk werk probeer ik locaties van Diest te verwerken. Deze keer is dat de vroegere kazerne van de paracommando’s aan de Citadel . Mijn vader was er jarenlang para en ik heb er ook mijn legerdienst gedaan. De volgende keer zal het onderzoek Van Roy naar de Begijnenpoort brengen. Ik heb in het Begijnhof jarenlang gewoond met mijn ouders en ik vind het leuk om dergelijke zaken te verwerken. Wanneer ik een tekening post op facebook krijg ik soms vragen van mensen die aan de andere kant van de wereld wonen over de locaties. Fijn toch”.

Of hij geen spijt heeft dat hij van zijn passie geen professionele carrière kon maken? “Eigenlijk niet. Weet je, ik ben ook altijd met muziek bezig geweest en speel al heel lang in de metalband ‘Ancient Rites’ waarmee we de wereld rondtrekken. Ik richtte de band destijds op en speelde er eerst ook nog bas maar tegenwoordig zing ik alleen nog. We speelden bijvoorbeeld ook op die metalcruise waar Jani destijds een programma over maakte. Fulltime tekenaar worden, had willen zeggen dat ik dat dan weer had moeten missen”, besluit hij.

Het nieuwe album kan je kopen bij de toeristische dienst maar ook in De Standaard Boekhandel. Je kan het ook bestellen bij de tekenaar zelf via een bericht op zijn facebookpagina

Intussen werkt Gunther aan een tweede stripalbum maar wanneer dat op de markt komt weet de tekenaar zelf nog niet.