Diestse scholen doen weer mee aan Rode Neuzen Dag en willen graag een stille ruimte creëren Tom Van de Weyer

12 juni 2019

11u39 0 Diest Op 29 november wordt de vierde editie gehouden van Rode Neuzen Dag. De actie van VTM, QMusic en Belfius vraagt aandacht voor mentale problemen bij jongeren. De scholen KSD en De Prins doen weer mee. Met de opbrengst willen ze op school een stille ruimte creëren om even op adem te komen.

“Dit jaar wordt de actie uitgebreid naar sociale en fysieke weerbaarheid, zodat ze betrekking heeft op alle leerlingen. Ik schrik toch van de cijfers over hoeveel jongeren in Vlaanderen zich niet goed in hun vel voelen”, zegt Katrien Ytebrouck, leerkracht in de tweede graad Humane wetenschappen in KSD. “Gelukkig is onze leerlingenbegeleiding goed onderbouwd en zijn de titularissen steeds aanspreekbaar.”

“Vorig jaar hadden we voor Rode Neuzen Dag in één maand 900 euro ingezameld. Dit jaar starten we al vanaf september met de verkoop van onder meer wafels en pannenkoeken. Er komen nieuwe initiatieven, zoals rosse muntjes inzamelen”, zegt Ytebrouck.

“Met de opbrengst gaan we de speelplaats van de campus Voorzienigheid herinrichten. Er komen vier aparte zones, eentje waar je creatief bezig kan zijn, eentje voor sport, een relaxzone om te babbelen en een volledig stille zone. Ze zullen gescheiden worden met hagen en riet en er komen zitelementen.”

Ook in de campus Ferdinand Allenstraat van De Prins zouden leerlingen graag een stille ruimte maken. “Daar kunnen ze even ontsnappen aan de drukte om steeds bereikbaar te zijn”, zegt leerkracht Eline Wuyts. “De smartphone wordt er niet toegestaan. We hebben overigens een tas ontworpen met verschillende zakjes, waarin leerlingen hun smartphone kunnen opbergen aan het begin van de les.”

“In september starten we met onze actie voor Rode Neuzen Dag. Vorig jaar bracht de hotdogverkoop 800 euro op”, zegt Wuyts. “Dit keer gaan leerlingen een schoolradio opzetten, waarbij ze dj spelen en mensen een plaatje kunnen aanvragen.”