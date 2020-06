Diestse pastoor Felix streamt missen voortaan professioneel DDH

09 juni 2020

16u30 0 Diest Pastoor Felix Van Meerbergen streamt voortaan in Diest de missen in betere kwaliteit. De kerkfabriek investeert in een degelijke videocaptatie om de eucharistievieringen mooier online bij de gelovigen te brengen.

Pastor Felix heeft liever dat iedereen naar de kerk komt, maar snapt dat dit niet kan in deze coronatijden. “Dan is het fijn dat we eucharistieviering toch bij de gelovigen krijgen en liefst op een mooie manier”. Misschien biedt het ook soelaas voor de communieviering in oktober indien de maatregelen dan nog niet opgeheven zijn”, zegt de pastoor die nu een volwaardige uitrusting ter beschikking heeft met onbemande camera’s. Bedoeling is dat binnenkort ook de woonzorgcentra de live stream kunnen ontvangen. Op de zondagen dat er een live-uitzending is van de eucharistie op Eén is er geen stream.