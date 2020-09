Diestse N-VA fronst de wenkbrauwen: “Geen geld voor panden op Begijnhof, wel andere extra investeringen voorzien in aangepast meerjarenplan” DDH

27 september 2020

14u28 4 Diest De N-VA in Diest stelt zich grote vragen bij het aangepaste meerjarenplan dat maandag 28 september aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Volgens de oppositiepartij leiden de verhoogde investeringen in 2020 en de bijkomende leningen, opgenomen in het plan, tot een lager budgettair resultaat. De partij snapt ook niet dat er anderzijds niet kan worden geïnvesteerd in de restauratie van de panden in het Begijnhof.

Op de gemeenteraad van 28 september staat de evaluatie , na het tweede kwartaal , van het meerjarenplan. “Buiten verminderde inkomsten en uitgaven ten gevolgen van corona zijn er een aantal grote wijzigingen die ons de wenkbrauwen doen fronsen. Zo zal, in het aangepaste meerjarenplan, het geplande budgettair resultaat voor 2020 -9.7 miljoen euro bedragen t.o.v. -1.2 miljoen euro in het oorspronkelijke plan. Met andere woorden een negatief verschil van 8.5 miljoen euro. Bovendien bevat het plan ook nog een bijkomende lening van 5 miljoen euro wat het totale verschil op 13.5 miljoen euro brengt”, zegt N-VA voorzitter John Haex.

19,5 miljoen investeringssaldo

Volgens hem is het verschil afkomstig van extra geplande investeringen in 2020 waardoor het investeringssaldo stijgt van 6 miljoen euro naar 19.5 miljoen euro. “Wij stellen ons grote vraagtekens bij een verhoging van de investeringen in een periode die beïnvloed wordt door financiële problemen door corona. Bovendien stellen wij ons de vraag waarom deze gegevens niet in het oorspronkelijke plan aanwezig waren, tenzij de eerste versie bedoeld was als een goed nieuws show en men nu het budget probeert aan te passen zonder er veel aandacht aan te besteden. Hoge budgettaire verliezen en extra leningen zullen ervoor zorgen dat de schuld van Diest verder zal oplopen en iemand zal dit ooit moeten betalen, de vraag is wie”.

De partij verwijst tenslotte naar het feit dat het bestuur recent zelf aangaf de renovatie van de panden in het Begijnhof niet te kunnen betalen. “Dan is het toch een zure appel om te verstaan dat enorme bijkomende investeringen in andere materiële activa wel mogelijk blijken”.