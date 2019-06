Diestse middenstand ontvangt Dwars door het Hageland, maar spaart de krachten voor het stadsfestival Supermercado Tom Van de Weyer

14 juni 2019

16u58 0 Diest De renners van Dwars door het Hageland worden volgende vrijdag in Diest wat soberder onthaald dan in voorgaande edities van de koers. Het stadsfestival Supermercado, dat de twee dagen nadien gehouden wordt, slorpt dit jaar de meeste aandacht op.

“Vorig jaar stond er ter gelegenheid van de koers een springkasteel en waren er kinderfietsjes. De opkomst viel toen wat tegen”, zegt centrummanager Joachim Vancluysen. “Daarom zal de sportdienst dit keer geen activiteiten organiseren op de Grote Markt. Er komt enkel een groot scherm en een tapkraan. We sparen ons kruit voor Supermercado, op 22 en 23 juni. De stad had overigens al veel middelen ingezet op 1 juni bij de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker.”

De horecazaken op de Grote Markt zijn goed af met de koers die aan hun terras voorbijrijdt, maar in de lege straten rond het parcours draaien de winkeliers die dag met hun duimen. Vorig jaar liep de eerste doortocht van het peloton door de Leuvensestraat en de Sint-Jan Berchmansstraat. De Botermarkt en Hasseltsestraat bleven daardoor een hele namiddag afgesloten. Handelaars zagen bijna geen klanten. “Die passage werd geschrapt uit het parcours, om de winkels wat te ontzien”, zegt Vancluysen. “De Koning Albertstraat zal vrijdag geen doorgaand verkeer hebben. Handelaars steken de koppen samen om er in de namiddag iets te organiseren zodat er toch mensen komen.”

Eendjesrace

Het Grasboscafé langs het parcours in Molenstede gaat dit jaar evenmin door. “Wij organiseren immers onze eendjeskoers op de Demer tijdens Supermercado. Voor ons krijgt dit voorrang”, zegt Benoit De Ceunynck, voorzitter van de Lions Club. “Het Grasboscafé komt misschien terug in de toekomst, want er kwam bij ons veel volk kijken naar de doortocht van het peloton.”

Een saaie processie wordt Dwars door het Hageland allerminst. Bij de aankomst op de Citadel zet Cycling Vlaanderen het wielerdorp Kidz on Wheelz neer. In Aarschot gaat de ploegenvoorstelling en de start gepaard met de opening van de specialiteitenmarkt Fiësta Europa. Ook in Zichem bij de Maagdentoren is er vrijdag animo als de renners daar in volle finale zitten. “Het eerste jaar kwam de koers hier één keer voorbij, vorig jaar drie keer en vrijdag maar liefst vier keer”, zegt Leo Lemmens, de verheugde voorzitter van de vzw Maagdentoren. “We zetten bij de toren opnieuw een wielerdorp neer met groot scherm. Van 14 tot 19 uur is er animatie. Telkens de helikopter overvliegt spelen we op de weide een tafereel uit de Witte van Zichem met onze figuranten. Er zal ook een fiets van de toren naar beneden glijden en langs de Demer zetten we een aantal fietsen als decoratie.”