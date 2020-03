Diestse handelaars Brenda en Steve ongerust: “niemand weet hoe we dit verlies kunnen opvangen?” Vanessa Dekeyzer

17 maart 2020

17u19 5 Diest Voor Brenda Jacobs en haar man Steve kon het coronavirus niet op een slechter moment komen. Eind maart zouden ze hun zaak La Bas verhuizen van de Koning Albertstraat naar de Turnhoutsebaan, waar ze in een splinternieuw pand met groot bakatelier alle zoete wensen van de klanten kunnen realiseren.

De opening van de nieuwe zaak wordt als gevolg van het coronavirus dus nog even uitgesteld. “Dat is natuurlijk heel erg. Ons huurcontract is afgelopen en we kunnen niet naar het nieuwe pand, dus is er nog steeds geen inkomen.”

En dat baart Brenda en Steve financiële zorgen. “We zijn meteen op zoek gegaan naar hoe we dit verlies zo goed mogelijk kunnen opvangen. Maar die zoektocht verloopt tot nu toe allesbehalve positief. Voor de vermindering van de sociale bijdragen was enkel het bewijs van stopzetting door corona niet voldoende. Ik moest gaan motiveren waarom ik door de sluiting minder inkomen zal hebben en voor de aanvraag van een gewaarborgd inkomen bleek het coronavirus ook een onbekende factor. Dit laatste kan pas aangevraagd worden na 30 juni. Ook voor de hinder crisispremie ter waarde van 4.000 euro per zaak voor een volledige sluiting (via VLAIO) is er nog steeds geen online document beschikbaar en dus ook nog geen aanvraag mogelijk.”

Brenda vroeg aan haar bank ook de tijdelijke opschorting van de hypotheek. “Ze vroegen mij daar naar de reden en toen ik corona aanhaalde, kreeg ik de opmerking: dat is het eerste dat ik daarvan hoor. Ik denk dat heel van mijn collega’s nu even bang zijn als ik. We weten niet hoe en wanneer we een eventuele vergoeding zullen krijgen. We vrezen dat die er voor sommige handelaars te laat zal komen. Dus alstublieft regering, maak snel werk van steunmaatregelen!”