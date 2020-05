Diests burgemeester De Graef fileert communicatie Vlaamse overheid: “Stop met dat spierballengerol, en wees duidelijk” Dirk Desmet

26 mei 2020

11u57 12 Diest De Diestse burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) is boos. “De communicatie van de overheid verloopt zeer gebrekkig en maakt het ons bijzonder moeilijk. Er moet echt dringend werk worden gemaakt van duidelijke informatieverstrekking”. Vooral de minister die te pas en te onpas voor hun beurt spreken, zijn een doorn in het oog van De Graef.

De burgemeester van Diest is voldoende misnoegd om zijn grieven openbaar te maken in een post op zijn facebookpagina. “Beste Vlaamse overheid, de afgelopen 10 weken hebben we in de meeste gevallen heel kort moeten schakelen om aan alle of toch de meeste voorwaarden te kunnen voldoen of de maatregelen te kunnen handhaven. Ik begrijp dat dit een noodtoestand is en dan voer je uit wat er van jou verwacht wordt. Maar ook wij zijn maar mensen en het wordt moeilijk om alles te blijven opvolgen. Een deel van de Vlaamse ministers maken, elk op hun beurt, maatregelen bekend, wat vandaag niet hun bevoegdheid is. Dit zorgt alleen voor verwarring”, staat er te lezen.

Te snel info

De burgemeester heeft vooral problemen met de, volgens hem, soms onmogelijke richtlijnen. “Ik heb problemen met het feit dat ministers communiceren zonder goedkeuring van de Nationale Veiligheidsraad waardoor de bevolking te snel info krijgt, zonder dat wij als burgemeester op de hoogte zijn. Wat men nu van de scholen vraagt, is ongezien. Ik hoor van meerdere directies dat dit niet haalbaar is. Ook de horeca heeft tal van vragen waarop ik geen antwoord kan geven”, zegt De Graef.

De woordvoerder van minister van Onderwijs Ben Weyts was gisteren alvast niet bereikbaar om op deze kwestie te reageren.

De burgemeester pleit dan ook voor een betere communicatie met de mensen op het veld. “Het duurt meestal drie tot vier uur vooraleer wij geïnformeerd worden over nieuwe maatregelen en vaak lees je ze eerst in de media. We krijgen de nieuwe richtlijnen ook regelmatig pas door op vrijdag rond vijf uur en dan moeten ze in werking treden maandagochtend. Dat is gekkenwerk”. De Graef vraagt aan de federale overheid een snellere communicatie want “de eerste uren na een beslissing zijn cruciaal”, zo zegt hij.

Ik roep de regeringsleiders op tot ‘burgerzin’ en hoop dat ze bij zichzelf beginnen. Veel succes de volgende weken, want de moeilijkste fases moeten er nog aankomen. Wij staan klaar Christope De Graef, burgemeester Diest

De Graef hoopt alvast op een positieve reactie en wil zeker geen boeman zijn. “Maar het spierballengerol van de Vlaamse overheid en de late beslissingen van de federale regering zijn niet meteen een cadeau te noemen”, zegt hij. De burgervader roept de regeringsleiders op tot ‘burgerzin’ en hoop dat ze bij zichzelf beginnen. “Veel succes de volgende weken, want de moeilijkste fases moeten er nog aankomen. Wij staan klaar. Ik moest dit effe kwijt”, besluit hij op zijn facebookpagina.