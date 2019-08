Diestenaars kunnen nieuw parkeersysteem testen op stadhuis Kristien Bollen

13 augustus 2019

17u53 0 Diest Een nieuw parkeersysteem gaat vanaf 16 september in voege. De zones blijven wel dezelfde maar de tarieven worden aangepast. Zo kan je 30 minuten vrij parkeren, zowel als apart ticket of extra bij een betalend ticket of via sms.

De grootste aanpassing is het gebruik van de automaten. “Vanaf 16 september geef je je nummerplaat in, alvorens je een keuze maakt hoe je wil parkeren. Er moeten andere handelingen gebeuren dan nu aan de automaat. Daarom staat er vanaf vandaag een parkeerautomaat in de inkomhal van het stadhuis, waarbij je kan oefenen” zegt burgemeester Christophe De Graef. “Je kan een gratis ticket nemen of met munten betalen. De geldstukken krijg je gewoon onmiddellijk terug. Tijdens de openingsuren kunnen de mensen dus al eens komen wennen, er is voortaan ook de ingave van de nummerplaat noodzakelijk en dit verschilt wel van het oude systeem. De mensen op het stadhuis staan ook steeds ter beschikking om hen hierbij te helpen”.

Vanaf 16 september is er dus niet enkel het nieuwe systeem waarbij je nog steeds met je smartphone via sms of via de app kan betalen, je kan dus ook een half uur gratis parkeren. Al stijgen de tarieven wel lichtjes. Nu betaal je 2,40 euro voor twee uur in zone 1 of vier uur parkeren in zone 2. Vanaf dan is het telkens drie euro. “Maar iedereen kan dus beschikken over het half uur gratis parkeren per dag en per zone. Ook de gebruikers van sms-parkeren of via de app krijgen automatisch dat half uur, wat tot nu niet het geval was” besluit de burgemeester.