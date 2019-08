Diestenaar speelt rijbewijs voor zes uur kwijt Kristien Bollen

07 augustus 2019

In de Dongelstraat in Diest controleerde politie in de nacht van maandag op dinsdag rond 0.30 uur een bestuurder. De 68-jarige man uit Diest legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden.