Diest wint prijs voor toegankelijke gemeente, maar schepen wil meer DDH

04 februari 2020

18u42 0 Diest De stad Diest won voor de tweede keer op rij het label van “toegankelijke gemeente”. De verantwoordelijke VLD-schepen, Maurits Vande Reyde, is daar heel blij mee maar wil nog meer doen in de stad voor mindervaliden en er vooral voor zorgen dat toegankelijkheid voor iedereen normaal wordt.

Diest is dus zeer toegankelijk voor mindervaliden maar de bevoegde schepen neemt daar geen genoegen mee. “Ik hecht niet veel waarde aan die prijs. Concreet wil dit zeggen dat je voldoet aan een aantal voorwaarden om die prijs in de wacht te slepen, maar eigenlijk vind ik het veel belangrijker om de zaken in de praktijk te evalueren en te kijken wat we beter kunnen doen. De winkelstraat bijvoorbeeld moet worden aangepakt en dat gaan we ook doen de komende periode. De klinkers in de straat zijn niet handig, ook niet voor mensen met buggy’s, trouwens”, legt hij uit.

De zus van Vande Reyde is gehandicapt en doet elk jaar een testrit doorheen de stad om te kijken wat de knelpunten zijn voor mensen met een handicap. “Samen met anderen rijdt ze door de stad en noteert ze de problemen. Op basis daarvan proberen we een en ander op te lossen voor hen. Alles meteen veranderen gaat natuurlijk niet, maar we doen ons best”, gaat de schepen verder.

Vande Reyde wil graag meer kunnen doen voor mindervaliden en beseft goed dat de stad niet overal even toegankelijk is voor eenieder. “Ons museum in het stadhuis bijvoorbeeld blijft een struikelblok maar we kunnen dit bouwtechnisch niet oplossen. Het enige alternatief is verhuizen. Sommige straten zijn ook te nauw maar in een stad als Diest met heel wat historische plekken is dit niet eenvoudig op te lossen.”

Mentaliteit veranderen

Volgens Vande Reyde moet je vooral de mentaliteit veranderen. “Die mentaliteit was nergens aanwezig in Vlaanderen. Dat gaat niet alleen over de infrastructuur maar evenzeer over de mogelijkheden bij events of zelfs de toegankelijkheid van openbare toiletten. Ik besef dat er nog werk aan de winkel is maar we zijn er ons wel van bewust. We hebben alvast een soort charter voor mensen die zaken willen organiseren in onze stad”, aldus de bevoegde schepen.

Vande Reyde heeft ook een verantwoordelijkheid als Vlaams parlementariër en ook op dat niveau is hij ermee bezig. “Vaak is er weinig controle of er inderdaad rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van bepaalde gebouwen of infrastructuren. In het voorjaar houden we hierover een hoorzitting in het parlement met Bart Somers en Zuhal Demir”, besluit Vande Reyde.