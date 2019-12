Diest voert toegankelijkheidschecklist in voor evenementen, ‘Putteke Winter’ geeft goede voorbeeld Vanessa Dekeyzer

04 december 2019

11u13 0 Diest De stad Diest zet extra in op toegankelijkheid van evenementen voor onder meer mensen met een beperking. Organisatoren van evenementen krijgen voortaan een checklist toegankelijkheid mee bij hun aanvraag. Daarin staan de verschillende aandachtspunten om ervoor te zorgen dat iedereen het evenement kan bijwonen.

Putteke Winter, het jaarlijkse evenement op provinciaal domein De Halve Maan aanstaande zaterdag, zal dit jaar alvast volledig toegankelijk zijn. Dat kondigt schepen van Toegankelijkheid Maurits Vande Reyde (Open Diest) aan. “De organisatoren vulden de checklist in en verzekeren de doorgang voor onder meer mensen in een rolstoel.”

“De checklist legt uit hoe je je evenement goed bereikbaar maakt voor iedereen”, legt schepen Vande Reyde uit. “Het gaat over zaken als goede bereikbaarheid, parkeerplaatsen, sanitair, maar ook toegankelijkheid van communicatie en duidelijke informatie en aanduidingen tijdens het evenement, bijvoorbeeld voor mensen met een mentale beperking.”

Voorlopig is de checklist nog niet bindend. “Maar zeker voor evenementen die door de stad zelf georganiseerd worden, zullen we maximale toegankelijkheid voorzien. Als stad moeten we het goede voorbeeld tonen”, benadrukt Vande Reyde. “Toegankelijkheid is een mentaliteit. Hoe meer aandacht ervoor is, hoe meer het evenementen mee zullen gaan”.