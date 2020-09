Diest viert op 11 oktober Dag van het trekpaard DDH

22 september 2020

14u07 0 Diest Sociale onderneming De Winning organiseert op zondag 11 oktober in Diest de Dag van het trekpaard. Tijdens een wandeling kun je deze imposante dieren, erkend als cultureel erfgoed, live aan het werk zien.

De eigenaar van een bos op de Turnhoutsebaan in Molenstede wil het verjongen en daarom moet het met dertig procent worden uitgedund op een ecologisch verantwoorde manier. “We houden rekening met de inlandse diversiteit en toekomstbomen, zodat dit een waardevol bos wordt”, zegt schepen van Erfgoed Geert Cluckers (DDS). “De trekpaarden zijn een ideaal middel omdat ze weinig schade toebrengen aan de bodem, ze milieuvriendelijk werken en bovendien een parel voor het oog zijn. Tijdens de georganiseerde wandeling kun je de werken van dichtbij bekijken. Ik heb als kind nog geweten dat sommige weides in Webbekom door paarden werden bewerkt. Deze Dag van het trekpaard is pure nostalgie en dit stuk erfgoed moeten we koesteren.”

De Winning

De Winning is een sociale onderneming die werkt aan een arbeidsmarkt waarop plaats is voor iedereen. Personen die niet (meteen) aan de slag kunnen op de gewone arbeidsmarkt, helpen ze hun arbeidskansen te ontdekken en te ontwikkelen. De organisatie stelt ongeveer 350 mensen tewerk. In het voorjaar van 2011 startte De Winning met ‘Paardenkracht in het Boslandschap’, waarbij het Belgische trekpaarden in de organisatie introduceerde voor het uitvoeren van bos- en natuurbeheerwerken, maar ook om er huifkartochten mee te doen of voor therapeutische activiteiten.

De wandelingen vertrekken tussen 10 en 18 uur en coronagewijs moet je vooraf een plek reserveren via toerismereservatie@diest.be. Meer info op de website van de stad, van De Winning en van Pkbier.