Diest verplicht mondmaskers op markten en kermissen

13 juli 2020

13u35 1 Diest Het stadsbestuur van Diest trekt de recente beslissing van de federale overheid om mondmaskers te verplichten door naar haar openbare markten en kermissen.

Sinds zaterdag 11 juli is het dragen van mondmaskers verplicht in winkels, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, gebedshuizen, musea en bibliotheken maar in Diest zal je er voortaan ook een moeten dragen als je naar de markt of de kermis wil gaan.

De zomerkermis gaat door van donderdag 16 juli tot en met dinsdag 21 juli op de parking van Den Amer/Karteria Diest en is dagelijks open van 14 tot 22 uur. Er is ook maar één toegang via de parking van Den Amer en er geldt een enkele richting. Bij teveel bezoekers is het mogelijk dat je even moet wachten aan de ingang.

·De kermis in Schaffen loopt van 18 tot en met 21 juli op het Sint-Hubertusplein en in de Pastorijstraat, eveneens van 14 tot 22 uur en ook hier gelden dezelfde regels.