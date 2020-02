Diest verdubbelt budget voor groenbeleid DDH

18 februari 2020

12u46 2 Diest Diest voorziet de komende jaren net geen verdubbeling van het budget voor het onderhoud van het openbaar groen. De gemeenteraad keurde twee prijsvragen goed die een belangrijk onderdeel vormen van de budgetverhoging. Het gaat om het algemene groenonderhoud en het onderhoud van het kerkhof in Diest.

In Diest en alle deelgemeenten is er best veel groen. Het onderhoud van al die parken, bossen en natuurgebieden kost veel geld en het werkingsbudget wordt dan ook verhoogd van 480.000 euro naar 850.000 euro. Dit geld is nodig voor de onkruidbestrijding, maaien, snoeien van bomen en scheren van hagen maar ook voor alle andere “groene” zaken zoals het onderhoud van de holle wegen.

Het stadsbestuur besteedt ook speciale aandacht aan de 7 kerkhoven op het grondgebied. Bedoeling is die verder om te vormen tot rustige parken voor bezinning. De kerkhoven gaan ook intensiever onderhouden worden en daarvoor wordt dit budget opgetrokken van 45.000 euro per jaar naar 110.000 euro. “We willen ons profileren als groene, onderhouden stad. Vandaar dat we hier fors op investeren met zelfs een verdubbeling van het budget”, verduidelijkt burgmeester Christophe De Graef.