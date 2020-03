Diest steunt lokale handelaars en start samen met hen online shopplatform op DDH

23 maart 2020

12u01 0 Diest In Diest lanceert het stadsbestuur maandag het online shopplatform www.shoppenindiest.be. Ze doen dat in samenwerking met de lokale winkel- en horeca-uitbaters en roepen op om lokaal te blijven kopen, zowel tijdens als na de coronacrisis.

“Buitenlandse online websites betalen geen belastingen om bijvoorbeeld onze ziekenhuizen draaiende te houden”, luidt het bij de initiatiefnemers. Al 90 winkels en horecazaken hebben zich intussen verenigd op het online platform en het aantal blijft groeien. Bedoeling is op die manier toch klanten te kunnen bedienen. De dienst lokale economie van de stad Diest ondersteunt het project en ontwikkelde de website.

“De coronacrisis treft de lokale handelszaken hard. Op enkele uitzonderingen na, zoals voedings- en kapperszaken, moeten ze minstens tot en met zondag 5 april gesloten blijven en de kans dat die periode langer zal duren is reëel. Sommige winkels kunnen dankzij dit platform online actief blijven en de goederen aan huis leveren. Ook sommige restaurants, frituren en andere horecazaken bieden afhaalformules aan. Om mensen wegwijs te maken in het aanbod werd het platform opgericht”, legt schepen Maurits Vande Reyde uit. Op het platform krijg je een overzicht van de verschillende online shops maar je kan er ook een cadeaubon kopen die je dan later kan gebruiken. De lokale handelaars krijgen het bedrag onmiddellijk doorgestort.

Online cadeaubonnen

“Door lokaal te blijven kopen, zorg je ervoor dat onze winkels en horeca deze periode kunnen overleven. Een tiental winkels hebben een goed uitgebouwde webshop en blijven online actief. Voor diegenen die noodgedwongen een pauze moeten nemen, hebben we het systeem van online cadeaubonnen opgestart. Ik roep alle mensen in Diest en daarbuiten op om lokaal te blijven kopen”, gaat schepen Vande Reyde verder. Bedoeling is alvast om de online shopmogelijkheden verder uit te breiden en er een volwaardig lokaal alternatief van te maken voor de grote buitenlandse webshops.

