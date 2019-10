Diest rouwt om Wielemie... “Bij mijn laatste bezoek aan haar straalde ze rust uit” Vanessa Dekeyzer

23 oktober 2019

17u03 0 Diest Voormalig burgemeester Jan Laurys (CD&V) was vorige week donderdag nog op bezoek bij Marieke in het ziekenhuis in Leuven. “Ze straalde rust uit. Ik denk omdat ze zich neerlegde bij haar beslissing om afscheid te nemen. Ze praatte ook nog heel vlotjes.”

Jan Laurys vond Marieke een heel dynamisch, positief ingestelde vrouw. Ondanks haar pijnen stelde ze zich steeds andere doelen voor ogen, waarvoor ze zich dan met de volle honderd procent inzette en die ze op die manier ook kon verwezenlijken. Om haar unieke prestaties hebben we haar als stad twee keer gehuldigd op de Grote Markt. Toen ze van de Paralympische Spelen in Londen terugkwam in 2012, waarop ze goud en zilver haalde, werd ze ondanks het nachtelijke uur door massaal veel Diestenaars hartelijk ontvangen. Een groots volksfeest barstte toen los. Dat was een buitengewoon moment, dat ik nooit zal vergeten.” Ook na de Paralympics in Rio, waar Marieke zilver en brons haalde, werd ze gehuldigd op de Grote Markt. Toen werd ze in een moto-sidecar naar de Markt gereden.