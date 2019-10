Diest rouwt om ‘Wielemie’: “We gaan het spandoek met haar afbeelding weer in straatbeeld plaatsen”, zegt burgemeester De Graef Vanessa Dekeyzer

23 oktober 2019

17u00 1

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) ondertekende als eerste vanochtend het rouwregister. “Ik heb echt veel bewondering voor Marieke en haar doorzettingsvermogen.”

“Dat heb ik ook neergepend. Marieke was en is nog steeds een groot voorbeeld voor veel mensen die het moeilijk hebben. Haar boodschap, genieten van elke dag en elk moment, zal me zeker bij blijven.”

Naast het rouwregister wil de burgemeester ook nog een grote spandoek van Marieke, dat tijdens een eerdere huldiging van Marieke werd gemaakt, opnieuw laten verschijnen in het straatbeeld. “Zo blijft ze zichtbaar nog even aanwezig in onze stad.”