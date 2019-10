Diest rouwt om ‘Wielemie’: “Jammer dat we niet meer samen frietjes kunnen gaan eten”, zegt deken Felix Van Meerbergen Vanessa Dekeyzer

23 oktober 2019

Deken Felix Van Meerbergen kwam ook al langs om het rouwregister te tekenen. “Ik heb het diepste respect voor deze dame en ik ben blij dat ik haar mogen kennen heb. Zo zijn we enkele keren samen frietjes gaan eten en daar ging altijd een leuke babbel mee gepaard. Ik ben haar een drietal maanden geleden ook nog gaan bezoeken in het ziekenhuis. De pijn was toen al haast onmenselijk. Haar wilskracht en moed maken van haar een groot voorbeeld voor onze samenleving. Ik ben erg ontroerd door het heengaan van deze prachtige dame.”