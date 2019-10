Exclusief voor abonnees Diest rouwt om Wielemie: “In mijn zaak duurde het even voor ze aan de kassa kwam. Ze moest eerst iedereen groeten en knuffelen” Vanessa Dekeyzer

23 oktober 2019

12u29 0 Diest De stad Diest ontwaakte vanochtend wat verweesd zonder de ‘Beast from Diest’. Marieke Vervoort, ‘Wielemie’, was dan ook erg geliefd in haar thuisstad. Nog de hele week kan je in het atrium van het stadhuis terecht om het rouwregister te tekenen.

Op woensdagochtend kon je Marieke vaak terugvinden op de wekelijkse markt. “Ik ben haar hier vaak tegen gekomen”, zegt Tony Sprengers. “Ik kende Marieke van Gasthuisberg Leuven, toen mijn vrouw op dezelfde afdeling lag. Sindsdien maakten we geregeld een praatje wanneer we mekaar tegenkwamen in de stad. Ze was altijd even vriendelijk.”

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen