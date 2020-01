Diest neemt op gedichtendag afscheid van zijn Stadsdichter Kristien Bollen

16 januari 2020

16u54 0 Diest Tijdens de Gedichtendag op 30 januari 2020 neemt de stad Diest afscheid van Kristien Nys als zesde stadsdichter. Tijdens dit afscheidsmoment wordt haar dichtbundel ‘Een beetje dichter’ voor het eerst voorgesteld aan het publiek. Deze bundel is vanaf 3 februari te koop bij de dienst Toerisme voor 12 euro.

Kristien Nys was stadsdichter vanaf januari 2018 en schreef op geheel eigen wijze gedichten over bijzondere personen en gebeurtenissen in Diest. Naar aanleiding van het feestjaar Filips Willem gaf ze haar interpretatie van de niet zo glorieuze historie van enen Prins van Oranje. Ze was te gast tijdens de straatfeesten van Home Martine Van Camp en de Linderakkers en schonk hen een persoonlijk gedicht op maat. Daarnaast schreef ze samen met bewoners van psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael enkele teksten in het kader van project “Getikt”.

Wil je Kristien Nys nog aan het werk zien? Bevestig dan jouw deelname voor zondag 26 januari 2020 door te mailen naar cultuurbeleid@diest.be

Praktisch

Afscheid stadsdichter Kristien Nys op donderdag 30 januari 2020 om 20 uur in het Beverbeekhuis, Tulpenstraat 2a Diest. Deelname is gratis.