Diest luidt vanaf morgen dagelijks de ‘klok van verbondenheid’. Deken Felix: “Laat ons de klokken luiden voor de kampioenen in de zorg”



Vanessa Dekeyzer

17 maart 2020

14u00 0 Diest Vanaf morgen (woensdag) tot het einde van de ‘besloten tijd’ luidt deken Felix Van Meerbergen om kwart voor twaalf ‘s middags de klokken van de Sint-Sulpitiuskerk om iedereen eraan te herinneren dat we allen samen verantwoordelijk zijn voor mekaar. “In het verleden luidden we in de Sint-Sulpitiuskerk steeds de klokken voor alle kampioenen van Wielemie tot de Rode Duivels, bij rampen en om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Nu is dit zeker ook nodig!”

“Ik heb indertijd gezegd dat de klokken dienden als teken van gemeenschap, in goede en in kwade dagen. Het is naar mijn mening een vreemde tijd. Alleen samen zullen we dat overwinnen. En hoe kan je mensen beter verbinden dan met klokken? Dit keer luiden de klokken de boodschap: wees verantwoordelijk en volg de richtlijnen”, aldus schepen Felix.

“En tegelijkertijd is het hulde aan alle mensen die moedig en vastberaden verantwoordelijk zijn voor elkaar”, gaat de deken verder. “De mensen in de zorg, dokters, verpleegkundigen, thuiszorg en mantelzorgers, in instellingen en ziekenhuizen. Het zijn allemaal kampioenen in de zorg. Vandaar dat we een melodie van hoop en medeleven zullen spelen.”

Nooit gezien

De deken postte op Facebook ook al een foto van een lege Sint-Sulpitiuskerk. “Nooit gezien sinds de Franse revolutie op een zondagvoormiddag in deze kerk. Ik werd er stil van en het ontroerde me. We krijgen natuurlijk heel wat telefoontjes van ouders, wiens kinderen of een eerste communie of een vormsel gepland hebben. Er rijzen ook vragen over hoe we de goede week zullen vieren. De antwoorden zullen later wel volgen. Nu is het tijd om ons te verbinden.”

De deken behoort zelf tot de risicogroepen. “Ik ben bezorgd, maar niet bang. Ik ben gelovig en vind daar ook hoop in. In de zestiende eeuw bij de pestepidemie was het allemaal nog erger. Ik zal zeker de voorschriften strikt volgen en hopen. En ondertussen lees ik kranten en boeken en luister ik naar de radio."