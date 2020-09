Diest laat panden op Begijnhof controleren op woonkwaliteit en veiligheid DDH

09 september 2020

13u36 0 Diest Een extern bureau zal op 16 september de woonkwaliteit en de veiligheid in een aantal huizen op het Begijnhof in Diest controleren. Die controle moet uitmaken of de panden nog voldoen aan de wettelijke voorwaarden om verhuurd te worden. Als dat niet het geval zou zijn, zal de stad een oplossing zoeken.

De huurcontracten worden geëvalueerd een jaar voor vervaldatum van het contract. Als de woning nog voldoet aan de wettelijke voorwaarden wordt het huurcontract verdergezet. Als het pand niet voldoet, wordt het huurcontract stopgezet. De bewoners zullen een week na de controle uitgenodigd worden door de stad voor een gesprek over de toestand van hun woning. Waar nodig helpt de stad een oplossing zoeken voor de bewoners, bij voorkeur op het Begijnhof zelf, zoals recent al gebeurde.

Erfpachtsysteem

Het Begijnhof telt negentig panden, waarvan zestig procent verhuurd is aan privépersonen. Eerder zei het stadsbestuur al dat sommige panden in zo’n slechte staat zijn dat ze de veiligheid van de bewoners niet kan garanderen, maar ook dat ze de restauratie - geschat op 8,6 miljoen euro - niet kan bekostigen. Daarom wil Diest een erfpachtsysteem invoeren. Bedoeling is vanaf 2022 de restauratie aan te vatten met inbreng van privékapitaal via een erfpachtsysteem.

Het Begijnhof in Diest werd opgenomen als Werelderfgoed.