Diest laat kinderen knutselen met regenbogen in strijd tegen discriminatie DDH

12 mei 2020

16u16 1 Diest Diest vraagt aan alle kinderen iets te knutselen met een regenboog en zal zelf op 15 mei een regenboogvlag uithangen aan het stadhuis. De stad neemt hiermee deel aan de internationale dag tegen homofobie en transfobie.

Diest toont zich solidair met al haar inwoners, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie. Meer dan 300 gemeenten doen hieraan mee. De vlag zal het volledige weekend wapperen op de pui van het stadhuis.

De dienst diversiteit zal ook de trappen van het stadhuis in regenboogkleuren hullen en doet een oproep aan alle kinderen om ook een regenboog te knutselen. Bedoeling is dat de kinderen een foto maken van hun creatie en die posten op sociale media met de hashtag #Diestmijnstad en #IDAHOT. De mooiste creaties worden gepubliceerd in de volgende editie van het stadsblad ‘Kletske’. “We willen een duidelijk signaal geven en onderstrepen dat elke lesbienne, homo, bi of transgender in Diest gewoon zijn wie hij/zij is. We willen hiermee ook een vuist maken tegen elke vorm van discriminatie“, besluit schepen Monique De Dobbeleer.