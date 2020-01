Diest heeft opnieuw een bioscoop: Cinema Paradiso “Cinema Paradiso wordt een ‘filmhuis’ voor 150 personen, waar we een diverse en kwalitatieve filmbeleving zullen brengen” Vanessa Dekeyzer

12 januari 2020

11u43 0 Diest Voortaan kan je elke vrijdag terecht in de nieuwe cinema van Diest, Cinema Paradiso. In deze charmant vernieuwde filmzaal van de vroegere para’s aan de Citadel van Diest worden geen blockbusters gedraaid, maar wel hedendaagse kwaliteitsfilms. En dat er nood is aan een bioscoop in Diest, bleek duidelijk uit de grote opkomst tijdens de openingsvoorstelling.

Tot in 2009 kon je in Studio Diest terecht voor een avondje cinema, maar in 2009 werden de deuren gesloten. De inwoners van Diest moesten dus naar Hasselt, Aarschot of Leuven rijden als ze een filmpje wilden meepikken. Maar daar brengen Cultuurcentrum Diest en D’Oranje Giraffen voortaan verandering in.

“De stad heeft voor geld gezorgd, namelijk 50.000 euro, en de mensen van de vzw D’Oranje Giraffen hebben ongelofelijk veel manuren besteed aan de renovatie van deze filmzaal, die tot 2010 gebruikt werd door de para’s van Diest”, zegt schepen Geert Cluckers (DDS). Hij is als cinefiel ontzettend blij dat Diest weer een eigen cinema heeft. “Ik ging elke week naar Studio Diest. Aan mij zal de sluiting dus niet gelegen hebben.”(lacht)

Het resultaat na renovatie is prachtig. “De houten stoeltjes zijn grotendeels vervangen door meer comfortabele en nog zeer bruikbare tweedehandszitjes, die D’Oranje Giraffen gratis konden bemachtigen uit een bioscoop in Nederland Alphen aan den Rijn. “We hebben wel enkele houten zitjes behouden, omdat die heel wat charme hebben”, zegt Dave Vandebroeck van het Cultureel Centrum. “Die charme hebben we ook doorgetrokken in de inkom, waar mensen een ticketje kunnen kopen aan 6 euro aan een kassa zoals die er net als vroeger uitziet, volledig gemaakt uit reeds gebruikte materialen.”

De zaal kreeg ook technisch een hele upgrade en een nieuw scherm. Het Diestse creatieve koppel, Jacques & Lise, won de wedstrijd om de zijwanden van de zaal te versieren. Ze ontwikkelden een prachtige illustratie die verwijst naar de film ‘Cinema Paradiso’ met een knipoog naar het verleden van deze zaal.

“Cinema Paradiso wordt een ‘filmhuis’ voor 150 personen, waar we een diverse en kwalitatieve filmbeleving zullen brengen”, gaat Dave verder. “Je kan er wekelijks terecht op vrijdagavond voor onze Zebracinema en maandelijks brengen we een documentaire in ‘Dox Office’. Op termijn brengen we ook doelgroepgerichte films of organiseren we films rond bepaalde thema’s. In de loop van 2020 zullen we de zaal ook ter beschikking stellen van verenigingen en particulieren die een film willen vertonen.” Het programma is te volgen op de Facebookpagina en ccdiest.be.