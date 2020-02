Diest eert stadsdichters met gedichtenpanelen in de regio DDH

14u43 0 Diest Kristien Nys is niet langer de stadsdichter van Diest. Eind januari liep haar termijn ten einde. Wie de nieuwe stadsdichter wordt, is nog niet bekend maar de stad eert alvast de uittredende met een publicatie en een gedichtenpaneel in de stad. Trouwens, alle voormalige stadsdichters krijgen zo’n paneel ergens in Diest.

In samenspraak met de betrokken artiesten komen er panelen met daarop een gedicht van de betrokken auteur. Op vraag van het Agentschap Natuur en Bos komen er twee panelen in het Webbekoms Broek langs de zogenaamde oranje en groene wandelroute; eentje van dichter Marcel Van Passel, een ander van Ina Stabergh. Op de twee panelen vind je ook een QR-code waarmee je de gedichten kan beluisteren op je smartphone. De andere gedichtenpanelen komen langs de Demerstraat, aan de citadel en in het park. De stad heeft voor de komende jaren trouwens budget vrijgemaakt om verder aan de slag te gaan met poëzie. Of dit wil zeggen dat er een nieuwe dichter komt of andere projecten is nog niet beslist.