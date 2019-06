Diest doet inspanningen om ‘Toegankelijke gemeente 2.0' te worden Tom Van de Weyer

18 juni 2019

17u01 3 Diest Het stadsbestuur wil opnieuw het handvest behalen van Toegankelijke gemeente 2.0. “We streven naar een goede toegankelijkheid in al onze diensten en openbare ruimtes. Deze ambitie formuleren we in het komende meerjarenplan”, zegt bevoegde schepen Maurits Vande Reyde (Open Diest).

De provincie kent het handvest toe aan gemeenten die bijzondere inspanningen doen. De toegankelijkheid verbeteren gebeurt op verschillende manieren en niet enkel voor mensen met een beperking. “Fysieke knelpunten zoals voetpaden passen we aan, maar we denken ook aan de leesbaarheid van overheidsdocumenten of prikkelarme zones voor mensen met autisme”, zegt Vande Reyde. “De handelaars worden aangesproken om de doorgang niet te belemmeren met te veel reclameborden. In het park Cerckel zijn al rustpunten aangebracht voor gebruikers van een rolstoel of scooter. Volgend jaar wordt de Winkelwandelstraat heraangelegd. Er komen voorzieningen die het alle bezoekers gemakkelijker maakt.”