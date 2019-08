Demer is weer in trek bij vissers dankzij verbeterde waterkwaliteit: “Hopelijk wordt Demer opnieuw de visrijkste rivier van Vlaanderen” Vanessa Dekeyzer

27 augustus 2019

11u45 10 Diest Vissen op de Demer is weer populairder dan ooit. En dat heeft te maken met de verbeterde kwaliteit van deze rivier. De meeste zoetwatervissen zijn terug, maar er is toch nog werk aan de winkel om de normen te halen. “Zolang nog bijna 20 procent van de bevolking haar afvalwater ongezuiverd loost, kunnen er geen wonderen verwacht worden van de waterkwaliteit en het visbestand.”

Het aantal huizen van het Demerbekken dat via riolering aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is van 2002 tot nu gestegen van 63 naar 79 procent. Dat is een behoorlijk positieve evolutie maar er is nog een grote weg te gaan voor het einddoel van 98 procent gehaald is. “Met die nog geen 79 procent scoort het Demerbekken vijf procent lager dan het Vlaamse gemiddelde”, zegt Veerle Boey, adviseur communicatie van Aquafin NV. “Bovendien zijn er grote verschillen per gemeente. Soms is er nog te weinig gemeentelijke riolering aangelegd, soms moet er vooral nog gewerkt worden aan de aanleg van gewestelijke collectoren en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Er is een zone met een zuiveringsgraad van minder dan 50 procent. Dat moet aangepakt worden.”

Betogingen

De Demer heeft vandaag een matige tot goede waterkwaliteit, afhankelijk van de meetplaats. Ook de vis komt terug. Zo zijn er al heel wat interessante visstekjes waar veel gehengeld wordt en het aantal soorten is ook al flink gestegen. En daar zijn de Koninklijke Demerlijnvissers bijzonder tevreden om. “Wij zijn in 1928 ontstaan aan de Demer in Aarschot”, zegt Danny Cypers. “In de beginjaren werd er uitsluitend op de rivier gevist maar door de opkomende vervuilingen in de jaren ‘40 werd dat op een gegeven moment niet meer mogelijk. In die tijd was onze club een voortrekker in de betogingen die toen al werden georganiseerd tegen de vervuiling.”

In 2006 konden de Demerlijnvissers terugkeren naar de Demermeander langs de Diestsesteenweg die ze tot op heden nog steeds beheren. Het ledenaantal is gestegen tot honderd. “We doen soms bijzondere vangsten, van snoeken van een meter groot tot meervallen die zelfs deze lengte overschrijden.”

Over de hele lengte kom je wel steeds een visser tegen. “De opmerking die we vaak horen, is dat het water slecht toegankelijk is door de steile oevers. Hopelijk gaat het Sigmaplan Demer hier verandering in brengen”, aldus Danny. “En hopelijk zet de trend van de verbeterde kwaliteit van het water zich door zodanig dat onze vissers hun lijnen kunnen blijven uitgooien in wat ooit de visrijkste rivier van Vlaanderen was.”