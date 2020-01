Defect aan wasmachine maakt huis onbewoonbaar Kristien Bollen

17 januari 2020

18u08 0

In een woning in de Sint-Annastraat in het centrum van Diest brak vrijdag rond de middag brand uit in een woning. De man en de twee kinderen waren uit huis, de bewoonster was nog aanwezig. Het vuur ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De bewoonster werd hierdoor bevangen, ze werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis dat ze intussen mocht verlaten. Brandweerlui konden nog twee katten redden op de eerste verdieping van de woning. Het vuur was snel onder controle maar de woning liep aanzienlijke rook- en waterscahde op en is hierdoor onbewoonbaar. Het sociaal verhuurkantoor en het OCMW van de stad Diest zoeken intussen voor een oplossing voor het gezin van vier. Voorlopig worden ze opgevangen bij familie. De brand ontstond meer dan waarschijnlijk door een defect aan een wasmachine.