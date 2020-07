De Nachtwacht komt weer uit zijn kot en organiseert begeleide wandelingen in de stad DDH

10 juli 2020

16u21 0 Diest Nachtwachter jef Rasschaert en Netteke, zijn vrouw, geven weer rondleidingen in Diest. Vorig jaar vierden ze hun tienjarig bestaan en dit jaar zouden ze op hun elan verder gaan, maar toen kwam het coronovirus er tussen gefietst. Daardoor konden ze tijdelijk geen geleide wandelingen meer geven.

“De voorbije maanden zorgden nonkel Cor en tante Ona ervoor dat we in ons kot moesten blijven en we dus geen rondleidingen konden geven. Nachtwachter Jef en zijn gezelle Netteke bleven dus ook braaf thuis. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, staan ze we weer klaar om over de mooie Demerstad te vertellen. Sinds de middeleeuwen is Diest een omwalde stad en de talrijke bezienswaardigheden vertellen, op hun eigen manier, hun boeiende verhaal”, let Jef uit.

Dinsdag 21 juli 2020 nemen de nachtwachter en Netteke je op sleeptouw en leiden ze je door de binnenstad. “In onze eigen typische stijl vertellen wij over alles wat we op onze weg tegenkomen. Om 15 uur vertrekken we op de gratis parking van de Citadel. Deelnemen kost 3 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee”, aldus de Nachtwacht. Vooraf reserveren bij de dienst toerisme is verplicht want het aantal deelnemers is beperkt door de coronamaatregelen. Dat doe je door een mail te sturen naar toerismereservatie@diest.be of te bellen naar 013/35.32.74.

In de de toekomst plant Jef nog wandelingen op zondag 15 augustus, waarbij hij het Begijnhof anders bekijkt. Ook verzorgt hij ‘Rondes door het middeleeuws Diest’ op 31 juli, 26 september en 30 oktober. Vooraf inschrijven is ook daarvoor een vereiste en kost 3 euro per persoon, terwijl kinderen tot 1 jaar gratis mogen deelnemen. Reserveren doe je via door een mail te sturen naar toerismereservatie@diest.be of te bellen naar het nummer 013/ 35.32.74.

Meer over Begijnhof

Citadel

Cor

Demerstad

Diest

Diest

Jef

Nachtwacht