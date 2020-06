De max! Nieuw skatepark nu al open, feestelijke inhuldiging pas in september DDH

03 juni 2020

16u11 0 Diest In Diest opende woensdag het nieuwe skatepark in de Omer Vanaudenhovelaan, achter het zwembad en het Warandestadion. De officiële inhuldiging is pas voor september maar jongeren kunnen er nu al hun gangen gaan, weliswaar onder de gekende coronavoorwaarden.



De officiële opening stond gepland op 23 mei en er waren optredens en skatewedstrijden voorzien maar door de coronamaatregelen kon dat feestje niet doorgaan. “We stellen het nu uit tot in september en afhankelijk van wat tegen dan al dan niet mag passen we het programma aan. We wilden daarentegen het park wel openstellen voor de jongeren in de zomer”, legt schepen Rick Brans uit.

Op woensdag en zaterdag zijn er een aantal vrijwilligers aanwezig, tussen 14 uur en 20 uur, die toezien op het naleven van de extra maatregelen. “Iedereen moet zijn handen ontsmetten, anderhalve meter van de anderen blijven en er mogen twintig skaters tegelijk in het park. Jongeren kunnen zich ter plaatse inschrijven bij de vrijwilligers voor een bepaald tijdslot”. Schepen Brans hoopt dat de skaters op andere dagen hun gezond verstand zullen gebruiken en ook dan de regels zullen naleven. De nieuwe infrastructuur bestaat uit gewapend beton en is ook geschikt voor rollerbladers, bmx-ers en stepgebruikers. Het nieuwe park kostte 100.000 euro.

De gebruikers zijn alvast tevreden. “Dit is de max. De kwaliteit is top en er is voor iedereen wel iets aanwezig. Het had alleen nog groter mogen zijn”, lacht Sander Van Den Baere (17) uit Diest.