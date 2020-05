De Kleine Prins geeft vanaf heropstart ‘hybride lessen’: ook vanuit thuis kunnen leerlingen mee volgen en reageren ddh

15 mei 2020

16u09 5 Diest Het Diests bedrijf i3-technologies, onderdeel van de i3-Group, introduceert in De Kleine Prins in Diest een hybride manier van lesgeven, dat wil zeggen dat de kinderen die vrijdag nog niet in de klas mochten zijn, de lessen toch konden volgen op een interactieve manier. Het bedrijf uit Diest heeft intussen wereldwijd afzetmarkten voor hun software.

Wanneer de nieuwe eerste schooldag begint vrijdag, wassen de leerlingen eerst de handen en gaan dan gespreid aan hun banken zitten. Het gaat maar om de helft van de klas, want anders wordt de bubbel te groot. Het bedrijf i3-Technologies bedacht een oplossing om ook de thuisblijvers te betrekken bij de les. “Ook nu de scholen weer gedeeltelijk opengaan, blijft het een uitdaging om alle leerlingen te bereiken. Wij denken dat ons platform ‘i3LEARNHUB’ een oplossing biedt. Wij streamen alle lessen, maar dan wel zo dat er ook interactie mogelijk is. We hebben bijvoorbeeld ook een ‘whiteboard’, zeg maar de digitale versie van het klassieke bord waarop iedereen kan schrijven. Het lijkt een beetje alsof je aanwezig bent in het klaslokaal, maar dan digitaal”, zegt verantwoordelijke Davy De Rijbel.

Of je nu bang bent of ziek bent of op welke manier dan ook de les fysiek niet kan bijwonen, wij vergeten je niet. Al onze leerlingen beschikken over een laptop of ander media-apparaat thuis waarop ze live de les kunnen volgen Directeur van De Kleine Prins Tom Hoeyberghs

Het komt erop neer dat alle lessen gestreamd worden, maar in tegenstelling tot bij klassieke systemen kunnen leerkrachten en leerlingen heel interactief deelnemen. “De interactie maakt het speciaal en boeiend. Bedoeling is dat leerkrachten daadwerkelijk les kunnen geven aan de leerlingen die naar school mogen komen, maar ook aan de verplichte thuisblijvers”, gaat De Rijbel verder.

Het platform is wereldwijd actief en bevat 65.000 voorbereide lessen die iedereen mag en kan gebruiken. “Ons land is goed voor 62 procent van onze aanwezigheid, wat ook wil zeggen dat veel bewaarde lessen in onze taal online staan. Toch mooi meegenomen voor leerkrachten”, prijst De Rijbel het systeem aan.

“We vergeten niemand”

Directeur van De Kleine Prins Tom Hoeyberghs gelooft in elk geval in het initiatief: “Als school begrijpen we dat de coronacrisis voor iedereen een heel raar gegeven is. We willen voor iedereen onderwijs garanderen. Onze school beschikt al over digitale schermen en we investeren jaarlijks aanzienlijk in IT. Of je nu bang bent of ziek bent of op welke manier dan ook de les fysiek niet kan bijwonen, wij vergeten je niet. Al onze leerlingen beschikken over een laptop of ander media-apparaat thuis waarop ze live de les kunnen volgen. Zelfs als dit niet haalbaar is, is er een alternatief. De les wordt namelijk opgenomen en ook gedeeld met alle leerlingen.”

Juf Miranda Van Uytsel relativeert een en ander dan weer tijdens de eerste schooldag: “Onze kindjes hebben ook behoefte aan sociaal contact en eerlijk, ik ben blij dat ik er een aantal echt kan zien. Dit doet deugd.”