De keuze van onze redactie: deze vijf evenementen mag U dit weekend niet missen

Redactie

19 september 2019

14u46 0 Diest Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit voor u. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

Rotselaarse Reuzenstoet

De Rotselaarse Reuzengilde organiseert zondag in het centrum van Rotselaar het Folklore- en Reuzenfeest 2019 met voor de twee keer een Reuzenstoet. De stoet start om 13 uur en zal grootser uitvallen dan twee jaar geleden, belooft de Reuzengilde. Zo zullen er meer reuzen, groepen en wagens de stoet vervoegen. De stoet valt tijdens het kermisweekend in Rotselaar. Die opent op vrijdag met een avondmarkt.

Autovrije Zondag in Haacht

De gemeente sluit zondag het centrum af voor gemotoriseerd verkeer. De markt zal gevuld zijn met tal van (informatie)standen en leuke activiteiten. Spring op je fiets of trek je wandelschoenen aan en kom langs. Er is onder meer een zeepkistenrace, een tweedehandsfietsenmarkt, een blotevoetenpad en alle winkels zullen op zijn. Van 14 tot 17 uur.

Hal 5 bestaat 2 jaar

Hal 5 in Kessel-Lo viert zondag zijn 2-jarig bestaan. Alle partners slaan de handen in elkaar om die verjaardag te vieren. Je kan er van 9 uur ’s ochtends tot middernacht terecht voor véél eten en drinken. Er is een foodcourt, er zullen ijsjes en sapjes zijn en men kan er proeven van diverse wijnen en bieren. Wie niet kan stilzitten kan een initiatie zelfverdediging volgen of leren koken met voedseloverschotten. Uiteraard is er ook een rommelmarkt van Camping Flamingo. Radio Scorpio zendt er live uit van 12 tot 18 uur.

Klapmosfeer

Wie zondag de beentjes wil strekken en enkele fistpumps ten berde wil brengen op de betere elektronische muziek kan daarvoor terecht op Klapmosfeer in Kortenberg. Er staan verschillende dj’s geprogrammeerd in de Colombastraat 33. “Op de laatste zomerdag smeren we iets open aan de rand van het bos. Een vierde uitgave van Klapmosfeer ligt daar op de loer. Kortenberg biedt als rurale gemeente opnieuw het decor aan een urban elektronisch muziekfestival”, luidt het bij de organisatie.

Slag van de Molen

Een namiddag vol spel en plezier voor het hele gezin aan de Citadel in Diest met leuke acts, kermis- en volksspelen en andere randanimatie. Natuurlijk is de dag er niet compleet zonder plakkende mondjes van een heerlijke suikerspin of knapperige popcorn, want zoals een echte kermis dat betaamt, zijn er ook heerlijke snacks te verkrijgen. Toegang is gratis.