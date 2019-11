De Hofstadt viert Kerst Vanessa Dekeyzer

21 november 2019

14u39 1 Diest Stadsmuseum De Hofstadt is voor het eerst geopend tijdens de kerstvakantie. Help jij mee de kerstboom versieren? Of heb je een kerstwens voor een speciaal iemand? Kom dan naar het museum en verstuur hier je unieke kerstkaart.

“Ons museum is voor de eerste keer geopend tijdens de kerstvakantie en dat zullen we geweten hebben”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “In De Hofstadt kunnen kinderen zich uitleven tijdens een spel in kerstthema, maar ook volwassenen kunnen er unieke kerstwensen versturen. Iedereen is welkom om gratis de kerstsfeer te komen opsnuiven van vrijdag 13 december tot en met zondag 5 januari tijdens de openingsuren op dinsdag, donderdag en vrijdag van 11 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur.”