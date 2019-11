De gezelligste stad om te shoppen met Kerst



Kristien Bollen

07 november 2019

18u26 0 Diest Diest schittert ook dit jaar weer in kerstlicht ! Pré-kerstshoppen, prachtige feestverlichting en een heuse kerstmarkt tijdens de eindejaarsperiode maakt de stad gezellig.

Ontsteking feestverlichting en pré-kerstshopping

Onze feestverlichting wordt op zaterdag 16 november, na de start van de pré-kerstshopping, officieel ontstoken op de Grote Markt. In totaal zullen er 132 ornamenten hangen in onze winkelstraten. Op 15, 22 en 29 december verwelkomen onze lokale handelaars jou graag om je kerstinkopen te doen tijdens de koopzondagen. Op zaterdag 16 november openen alle winkels voor de pré-kerstshopping en op zondag 17 november zijn ongeveer 30 speciaalzaken in Diest klaar voor alle kerstshoplustigen.

Kom jij de Kerstman bezoeken tijdens de kerstmarkt ?

Diest Handelt en het Roemenië Comité en Unizo Diest organiseren voor de tweede keer een kerstmarkt op en rond de Kaai. Dit tussen vrijdag 13 tot en met zondag 15 december en van donderdag 19 tot en met zondag 22 december. Ongeveer 70 standhouders verkopen handgemaakte artikelen, cadeautjes en uiteraard kan je ook proeven van een kerstbiertje of jenevertje. Uiteraard zal ook de Kerstman zelf aanwezig zijn. Benieuwd wanneer? Dan verklappen we binnenkort via shoppenindiest.be!

Praktisch

Wanneer? Ontsteking feestverlichting: zaterdag 16 november om 18.30 uur

Kerstmarkt Diest: vrijdag 13 december van 17 tot 23 uur, zaterdag 14 december van 13 – 23 uur & zondag 15 december van 13 tot 21 uur, donderdag 19 december en vrijdag 20 december van 17 – 23 uur, zaterdag 21 december van 13 – 23 uur en zondag 22 december van 13 – 21 uur

Koopzondagen: 15, 22 en 29 december van 10 tot 18 uur

Waar? De Grote Markt en op de Kaai van Diest

Meer info? www.shoppenindiest.be