De gemeentelijke basisschool in Molenstede blijft gesloten tot donderdag. “We zijn niet ongerust”, zegt mama Sarah. “De school pakt dit zeer goed aan.” Vanessa Dekeyzer

18 september 2019

18u56 8 Diest De gemeentelijke basisschool van Molenstede blijft tot donderdag gesloten. Op een van de stalen tijdens de controles op het schooldomein werden sporen van witte asbest gevonden, meerbepaald op de buitenspeelplaats. De school wordt momenteel gereinigd en zal pas heropend worden als er uitsluitsel is dat de omgeving veilig is. “We zijn niet ongerust”, zegt mama Sarah. “De school pakt dit zeer goed aan.”

In het schooltje zijn verbouwingswerken aan de gang. In een gedeelte van het dak van het oude schoolgebouw, dat afgelopen zomer werd afgebroken door een gespecialiseerde firma, werd asbest vastgesteld. Hoewel de afbraak volgens het stadsbestuur op een correcte manier gebeurde, ontstond het vermoeden dat er mogelijk asbesthoudende partikels waren vrijgekomen.

“We hebben alle resultaten van de verschillende controles die dinsdag werden uitgevoerd, binnengekregen. Er werden zes luchtmetingen gedaan en acht plakstalen genomen op het schooldomein”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “We wisten dinsdagavond dat vijf van de zes luchtmetingen vrij waren van partikels. In één van de luchtmetingen, zijnde deze in de refter van het bestaande schoolgebouw, werd een vezel aangetroffen. Na verder onderzoek bleek dit niet om asbest te gaan. Een van de acht plakstalen genomen op verschillende plaatsen op het schooldomein, blijkt nu sporen van witte asbest te bevatten. Dit bevestigt wat we al wisten en is in lijn met de veiligheidsmaatregelen die we al namen.”

Dinsdagmiddag werden reinigingswerken door een gespecialiseerde firma op het schooldomein aangevat. “Wanneer dit gedeelte gereinigd is, wordt opnieuw een controle uitgevoerd door de asbestdeskundige. We wachten de resultaten hiervan af en informeren zo snel mogelijk over de stand van zaken”, aldus burgemeester De Graef. Om de openbare veiligheid te verzekeren, zal de school pas vrijgegeven worden wanneer er uitsluitsel is dat de omgeving veilig is. We kunnen nu al met zekerheid zeggen dat de school morgen, op donderdag 19 september, gesloten zal blijven. We zorgen voor opvang voor alle kinderen voor de duur van de opruimwerken en tot de site terug veilig is. De leerlingen die thuis blijven, worden niet als onwettig afwezig geregistreerd. We nemen deze situatie ernstig en zullen blijvend, transparant met alle betrokkenen communiceren van zodra er meer informatie beschikbaar is.”

“We zijn eigenlijk niet ongerust geweest”, zegt mama Sarah. “De school pakt dit zeer goed aan. Veiligheid komt voor alles. Had men misschien geweten van de asbest, had men sneller metingen en de bijhorende reiniging kunnen doen. Maar we zijn wel tevreden over de goede communicatie en de mogelijkheid tot opvang.” Ook mama Liesbeth zegt niet ongerust te zijn. “De school doet al het mogelijke en zorgt ook voor opvang voor de leerlingen die dit nodig hebben. Ik denk niet dat er een betere manier is om dit aan te pakken. Een dikke pluim voor de school en de stad Diest, die heel open communiceert naar de ouders.”