Dan toch kermis in Diest, weliswaar op andere locatie en minder lang DDH

07 juli 2020

De kermis in Diest gaat dit jaar dan toch door, maar dan wel op de parking aan het cultureel centrum Den Amer en veel minder lang dan normaal. Toch is schepen Maurits Vande Reyde (Open Diest) tevreden dat ze niet helemaal moest worden afgelast zoals eerder was aangekondigd. "Het was voor ons ook een verrassing maar in het ministerieel besluit, dat vorige week verscheen, bleek het dan toch opeens te kunnen".

De kermis opent op 16 juli en loopt tot 20 juli, normaal was dat van 10 tot 20 juli. “Omdat we moeten uitwijken naar de parking aan Den Amer en daar ook de wekelijkse markt moet doorgaan op woensdag kon het niet anders en moesten we een kortere editie organiseren. We hebben overlegd met de foorkramers en die vonden dat een goed idee”, vertelt Vande Reyde.

De attracties worden op voldoende afstand van elkaar geplaatst, alles wordt regelmatig ontsmet en er mogen maar 400 mensen tegelijk op het kermisterrein. “Alle foorkramers die er vorig jaar bij waren, zullen ook nu een plaats krijgen. We gaan de drukte ook monitoren en we hopen op mensen uit het Diestse verenigingsleven die ons, tegen een vergoeding, een handje komen helpen. Het zal een kortere editie zijn maar ik ben toch blij dat we iets kunnen organiseren. Voor de foorkramers zijn het ook al harde tijden geweest en als we ze dan hun werk op die manier kunnen laten doen, is dat toch positief”, besluit de schepen.