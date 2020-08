Dan toch geen Sporteldag in Diest. DDH

16u44 0 Diest De stad Diest zal dan toch de geplande Regionale Sporteldag verdagen naar een later tijdstip, wanneer is nog niet bekend. Eerder kondigden ze nog aan om het evenement te laten doorgaan onder strikte veiligheidsmaatregelen maar dat zal dus niet gebeuren.

“Diest organiseert geregeld activiteiten voor senioren maar de veiligheid van onze inwoners is nu prioritair. Omwille van de huidige COVID maatregelen werd er na intern overleg met de sportdienst en seniorenraad beslist om de Regionale Sporteldag in Diest te verdagen naar een later tijdstip”, luidt het.

Oorspronkelijk ging de Sporteldag door op dinsdag 15 september en deelnemers konden kiezen uit fietsen, wandelen, dansen of petanque.