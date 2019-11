Dame kijkt te diep in glas: rijbewijs meteen ingetrokken Kristien Bollen

08 november 2019

In de Kattestraat in Scherpenheuvel-Zichem haalde de politie in de nacht van donderdag op vrijdag rond 0.30 uur een bestuurder uit het verkeer. De 49-jarige vrouw uit Aarschot legde een positieve alcoholtest af. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.