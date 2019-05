Dame gewond bij kop- staartaanrijding Kristien Bollen

27 mei 2019

Op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest vond rond 14.30 uur kop-staartaanrijding plaats tussen twee wagens. Het eerste voertuig stopte ter hoogte van de saspoort om een fietser over te laten steken. Het achteropkomende voertuig had dit niet opgemerkt en reed achteraan in op het eerste voertuig. De bestuurster van het eerste voertuig, een 54-jarige vrouw uit Beringen, werd licht gekwetst door de aanrijding. De bestuurder van het aanrijdend voertuig, een 18-jarige man uit Zoutleeuw, bleef ongedeerd.