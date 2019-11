Culinaire belevingstocht Lekker Genieten doet voor het eerst Diest aan “Eigenlijk is dit een eerbetoon aan topchef Felix Alen” Vanessa Dekeyzer

21 november 2019

18u39 10 Diest Op zaterdag 21 en zondag 22 december wordt Diest the place to be voor een ontdekkingstocht om duimen en vingers bij af te likken. Voor het eerst strijkt de Cera Christmas Tour neer in de oranjestad. “Eigenlijk is dit een ode aan de getalenteerde Diestse chef-kok Felix Alen”, zegt Giedo Thiry van de organisatie.

Felix Alen is de topkok van restaurant Hof Te Rhode in Schaffen. Zijn restaurant is al veertig jaar een begrip tot ver buiten de regio. Felix zelf staat al meer dan vijftig jaar achter de kookpotten. En hij doet dat nog steeds met veel passie en plezier. Hij kon dan ook niet ontbreken op dit nieuwe culinaire evenement Lekker Genieten, waar hij kookdemo’s zal geven.

Lekker Genieten ontstond twaalf jaar geleden in Gent. “We wilden geen klassieke beurs, maar een culinair gebeuren waar beleving centraal staat”, zegt Giedo Thiry. “Na tien jaar hebben we twee edities in Knokke op poten gezet en vorig jaar zijn we ook in Oudenaarde gestrand. Dit jaar besloten we, naast het culinaire gedeelte, ook een cultureel luik te voorzien. En waar kunnen we dat beter uitrollen dan in Diest, een stad die zowel op culinair als op cultureel vlak een rijk verleden heeft.”

Dat het evenement zal aanslaan, staat volgens Giedo buiten kijf. “We hebben nu al 2.500 inschrijvingen. Maar er is zeker nog plaats voor iedereen die wil deelnemen. We bieden tickets aan 30 euro aan. Maar wanneer je een bon bij de toeristische dienst van de stad Diest ophaalt, kost een ticket je nog maar 20 euro en voor dat bedrag krijg je heel veel terug.”

Paul Van Himst

Het startschot wordt om 10 uur op de Citadel gegeven, waar niemand minder dan Paul Van Himst, die naast topvoetballer-en trainer ook een topkoffiebrander is, de gasten ontvangt met een heerlijk tasje Brésor koffie. Aan de Citadel kan je de wagen achterlaten en gaat de wandeling te voet verder naar de Allerheiligenkapel, waar een expo rond kerststallen plaatsvindt. Vervolgens komen de bezoekers aan op de Grote Markt, waar culinair fotograaf Tony Le Duc exposeert, en waar je ook een jenevertje kan drinken op de kerstmarkt. Een lokaal biertje van Buvens is dan weer wat verder in de bierkapel te degusteren en daarna kom je aan op de eindbestemming, het Begijnhof.”

Deze hele site zal baden in het culinaire en culturele met onder meer kookdemonstraties van Felix Alen en Albert Verdeyen, chanson optredens van Freddy Bierset, crooner Alain en De Macho’s, frietjes, een kaasbordje Van Tricht, La Chouffe, voedingsbabbels door Pol van Merlina met onder meer Paul Van Himst en Michel Van Tricht en Zuid-Afrikaanse wijnen. “We zijn heel blij dat we zo’n evenement in Diest mogen verwelkomen”, zegt schepen van Cultuur Geert Cluckers (DDS). “Samen met onze andere evenementen wordt een prachtige eindejaarsperiode in onze stad.”

Meer info vind je op www.lekkergenieten.com.