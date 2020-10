Coronaboom op elk kerkhof zodat we de pandemie nooit vergeten DDH

09 oktober 2020

12u23 2 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Diest Op alle kerkhoven in Diest en deelgemeenten wordt een boom geplant ter nagedachtenis van de coronaslachtoffers, maar evenzeer als teken van liefde en hoop. Schepenen Bart Stals en Rick Brans plantten samen met burgemeester Christophe Degraef de boom op het kerkhof in Diest. Hoeveel slachtoffers Diest intussen telt kan de burgemeester niet zeggen.

In totaal plant de stad 7 Amberbomen, oorspronkelijk afkomstig uit het oosten van Noord-Amerika. Daar kan hij tot 45 meter hoog worden maar bij ons is dat eerder een twintigtal meter. “Niet alleen willen we de nabestaanden herdenken maar ook alle nabestaanden een hart onder de riem steken. De impact van het virus op ons leven is groot en veel mensen konden amper of geen afscheid nemen van hun nabestaanden, of ze nu overleden aan het virus of iets anders. Tegelijk is het een blijvende herinnering aan deze periode”, zegt schepen van Milieu Brans.

Lees verder onder de foto.

Brans en zijn collega’s hopen dat de bomen ook volgende generaties zullen doen herinneren aan de pandemie. “Die boom staat hier binnen jaren nog en zal tegen dan ook groot zijn. Ik hoop dat mensen dan ook nog even stilstaan bij hetgeen zich nu afspeelt en er op die manier aan herinnerd worden.” Bij elke boom voorziet de gemeente ook een herdenkingssteen.