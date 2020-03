Corona-patrouille onderschept wagen met vier inzittenden; bestuurder onder invloed en drie van hen in bezit van drugs Kristien Bollen

26 maart 2020

17u30 0 Diest Op de Commissaris Neyskenslaan in Diest controleerde woensdag rond 15.30 uur politie Demerdal-DSZ met een ‘Coronaploeg’, ingevolge de richtlijnen inzake de bestrijding van de verspreiding van het Coronavirus, een wagen.

In het voertuig zaten vier jonge mannen: een 18-jarige man uit Diest, een 18-jarige man uit Hannuit, een 18-jarige man uit Herselt en een 16-jarige uit Diest. Drie van hen waren in het bezit van drugs. De bestuurder legde een positieve speekseltest (drugs) af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Met het oog op verder onderzoek brachten ze allen de nacht door in het politiehuis. De minderjarige wordt vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter in Leuven. Lastens de betrokkenen werd ook een proces-verbaal opgesteld voor de overtredingen van het Ministerieel besluit inzake de bestrijding van het Coronavirus.

De vier jongeren zijn geen onbekenden voor de lokale politiedienst.