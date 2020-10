Controleactie levert tal van inbreuken op Kristien Bollen

09 oktober 2020

De politiezone voerde donderdag in samenwerking met de RVA een grote controleactie. In de Schransstraat in Scherpenheuvel-Zichem werden 57 voertuigen aan de kant gezet. Twee bestuurders uit Scherpenheuvel-Zichem bleken onder invloed te rijden van drugs. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Een man bleek onder invloed van alcohol en moest zijn rijbewijs 3 uur missen. Twee personen waren in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs, een andere man bleek dan weer een openstaand rijverbod te hebben. Een 58-jarige man uit Lummen bestuurde een grote vrachtwagen zonder daarvoor een rijbewijs te hebben. De vrachtwagen werd voor onbepaalde tijd aan de kant gezet. Een 62-jarige man uit Aarschot reed dan rond terwijl zijn rijbewijs ingetrokken was. Zijn wagen werd gesleept. De RVA stelde dan weer vijf inbreuken vast. Een snelheidscontrole in de omgeving leverde 26 processen-verbaal op.