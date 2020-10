Consumptiebonnen voor de meest kwetsbaren in de stad DDH

13 oktober 2020

16u57 1 Diest De sociale dienst van het OCMW in Diest deelt eerstdaags consumptiebonnen uit aan de meest kwetsbare gezinnen in de stad. Bedoeling is op die manier hen te steunen maar eveneens de lokale economie een hart onder de riem te steken.

“De voorbije periode was niet gemakkelijk voor onze samenleving, heel wat kwetsbare gezinnen, maar ook onze lokale handelaars, deelden zwaar in de klappen. Daarom reikt de sociale dienst van het OCMW van Diest consumptiebonnen uit aan inwoners die het echt nodig hebben. Hiervoor kregen we een subsidie van 46.387,34 euro van de Vlaamse Regering. Elke bon is 10 euro waard en is één jaar geldig. De bonnen kunnen gebruikt worden in verschillende deelnemende lokale handelszaken op het grondgebied van Diest, die kleding of schoenen verkopen. Elke persoon die hier recht op heeft, krijgt 6 bonnen”, legt schepen van Welzijn Monique De Dobbeleer uit.

Gezinsleden

Concreet worden de bonnen uitgedeeld vanaf eind oktober en dit aan personen met een leefloon of gelijkgestelde steun, met een laag salaris of een laag pensioen of aan personen die een OCMW-traject volgen. Ook hun gezinsleden hebben recht op deze bonnen, op voorwaarde dat ze niet over een eigen inkomen beschikken. De sociale dienst van het OCMW neemt contact op met de personen die in aanmerking komen voor de bonnen.

“We merken dat vele mensen krap bij kas zitten. Met de wintermaanden in aantocht menen we dat het zinvol is om een extra kledingbudget uit te keren”, gaat De Dobbeleer verder. “Met deze maatregel slaan we twee vliegen in een klap. We helpen mensen die het financieel moeilijk hebben en de middelen worden lokaal besteed. Een win-win operatie voor alle partijen!”