Coach Steffi Distelmans (KTC Diest) ziet pupillen uitblinken op eindronde Belgian Junior Circuit: “Beloning voor het harde werk” Stijn Deleus

11 september 2020

17u39 0 Diest Geen Feest van de Jeugd dit jaar als Vlaamse seizoensafsluiter. Deze week vindt op de terreinen van TC Forrest Hills wel de eindronde van het Belgian Junior Circuit plaats. Zeg het maar officieuze BK met de beste tennisjeugd in alle leeftijdscategorieën. Opvallend is de ruime vertegenwoordiging van KTC Diest, dat met liefst zeven talentjes afgelopen woensdag de kwartfinales aanvatte.

“Eigenlijk hadden het er nog meer kunnen zijn, als je weet dat Zita Berckmans moest afhaken met een buikspierletsel”, pikt trainer en nummer 47 van België Steffi Distelmans in. “En dan is er nog Maaike Vanschoenbeek, die er in samenspraak met ons voor koos om voorrang te geven aan een Tennis Europe-toernooi in Nederland en daar tot de halve finales geraakte. Nu goed, ze is sowieso een eerstejaars bij de 15-jarigen, dus de kans op eindwinst was daardoor iets minder groot.”

Geen toevalstreffer

Aan de vooravond van de halve finales is het vooral uitkijken naar de prestaties van Farah Janssen en Janne Smeets bij de meisjes 10. Bij de 11-jarige jongens moet Wolf De Wachter vandaag eerst nog aan de bak bij de laatste acht. “Farah is een grote kanshebber op de titel, aangezien ze toch verschillende toernooien in de Ethias Tour naar haar hand wist te zetten”, schat Distelmans in. “Maar ook Janne kan zeker de finale halen. Voor Wolf wordt dat misschien iets lastiger omdat de concurrentie best groot is, al mag hij ons altijd verrassen (knipoogt). Het voordeel voor ons coaches is dat we op dit eindtoernooi heel de wedstrijd lang op de bank mogen plaatsnemen. Op die manier kunnen we onze spelertjes nog beter bijstaan. Nu, de voldoening is sowieso groot als je ziet met hoeveel ze de eindfase gehaald hebben. Dat is toch een beetje een beloning voor al het harde werk dat iedereen die erbij betrokken is erin heeft gestoken. Het is alleszins geen toevalstreffer. We proberen onze eigen jeugd zoveel mogelijk te stimuleren om aan competities zoals de KidsToer deel te nemen en de beteren onder hen zo goed mogelijk te omkaderen.”

Andere focus

Dat het ex-nummer 662 op de WTA-ranglijst door dit alles zelf minder aan spelen toekomt, neemt ze er voor lief bij. ”Tja, de focus ligt nu anders, al blijf ik best wel een competitief beestje als ik het plein opstap”, lacht ze. “Soms ligt er weleens een klein laagje stof op mijn tennis, maar dat kan ik wel plaatsen. Ik geniet er altijd wel van als ik me nog eens kan meten met de beste nationale speelsters.”