Coach Eddy Bokken (KFC Diest) trekt met vertrouwen naar titelkandidaat RC Mechelen: “We gaan een waardige tegenstander zijn” Sven Oeyen

17 september 2020

17u49 0 Diest Na maandenlang wachten maakt KFC Diest zaterdagavond zijn felbegeerde comeback in het nationale voetbal. Het Warandeteam trekt naar het veld van het ambitieuze RC Mechelen. Meteen een stevige klepper dus om aan het nieuwe seizoen te beginnen.

“Sowieso”, beseft coach Eddy Bokken. “RC Mechelen heeft een aantal spelers uit hogere reeksen aangetrokken en is een van de grote titelkandidaten. Wat KFC Diest daar tegenover gaat kunnen stellen? Ik denk dat we een waardige tegenstander zullen zijn. We hebben een ploeg om aanvallend en creatief voetbal te brengen, dus we gaan ons zeker niet ingraven. Maar, we moeten realistisch zijn. Als promovendus uit eerste provinciale houden we de voeten op de grond. We hebben in het tussenseizoen nog een extra spits en verdediger aangetrokken, dus ik denk wel dat we gewapend zijn om een rustig seizoen door te maken. En dan gaan we kijken waar de noden liggen om ons voort te wapenen voor de toekomst.”

Uitdaging als T1

Assistent Eddy Bokken treedt aan de Warande in de voetsporen van zijn mentor Guido Brepoels. “De voorbije jaren was ik aan de slag als T2 bij eerste-amateurklasser Patro Eisden en als T1 bij de Genk Ladies”, zegt de 46-jarige Limburger. “Daar heb ik een fantastisch seizoen beleefd, maar nu wacht met KFC Diest dus een nieuwe uitdaging. Mijn eerste op dit niveau als T1 bij de mannen, maar ik heb er heel veel zin in. We zijn hie een positief verhaal aan het schrijven en daar wil ik graag aan meewerken.”

Honger is groot

Hoe verliep de voorbereiding? “Ik ben heel tevreden”, klinkt het. “Het is allemaal een beetje met horten en stoten verlopen, vanwege de coronatoestanden. Zo is er vorige week pas blijkbaar een richtlijn gekomen dat we elke match verplicht zijn om twee spelers van de U21 op te nemen in de selectie. Maar goed, dat geldt voor elke club, dus dat mag geen excuus zijn. Bij ons zitten er vijf jeugdspelers in onze 18-koppige kern, dus we zijn goed voorbereid. Dat is inderdaad vrij krap, maar het was een bewuste keuze. Wat ik in onze laatste oefenmatch tegen Eppegem gezien heb, stemt me alvast positief. Toen hebben we een uur lang goed weerwerk geboden. Ik heb de voorbije week een extra felle motivatie gemerkt op training. De honger om aan de competitie te beginnen, is groot.”